Largohet shtylla elektrike rreth 25 metra e lartë nga “Transiti i ri” në Prizren

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

“Ka qenë një projekt i madh që ka marrë kohën e vet për realizim, ani se ka vite që është aty. Tani u krijuan mundësitë për ta larguar”, ka thënë kryetari I Prizrenit, Shaqir Totaj.

Komuna e Prizrenit publikon listën e përfituesve të druve të zjarrit dhe pakove ushqimore
Gazzetta dello Sport: Zhegrova pritet të startojë për Juventusin nesër

Suhareka mposht Trepçën në Mitrovicë

FC Suhareka ka marrë një fitore të rëndësishme si mysafire në Mitrovicë, duke mposhtur FC Trepçën me rezultat 0-2, raporton PrizrenPress. Pjesa e parë solli...
Policia e Trafikut në Prizren mban ligjërata për sigurinë rrugore në shkolla fillore

Policia e Trafikut në Prizren, në kuadër të Planit Operativ “Road Pool – Ditët e Sigurisë 2025” dhe P.O “Siguria në Shkolla”, ka nisur...

Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

Vjedhje e rëndë në Caparc të Prizrenit, hajnat grabisin stoli ari me vlerë mbi 20 mijë euro

Prizreni shënon fitoren e parë në Ligën e Parë

Rahoveci 029 pret Tiranën në miqësore kontrolluese

Arrestohet i dënuari me 1 vit e 20 ditë burg në Prizren

Çollaku: Gara në Prizren më specifike, pres balotazh

Prizreni gati për takimin letrar “Prizreni – Poezia – Tetova”

Futbolli i zemrës zbarkon në Prizren

OVL UÇK përkujton dëshmorët që dhanë jetën nga 8 deri më 20 shtator

Ish-kryetari i Prizrenit, Haskuka: Totaj po krenohet me projektin tim të ‘Shatërvanit’

“Mashtrim me letra, po shfrytëzohet fushata”, kryetari Bexhet Xheladini akuzohet për krizën e ujit në Blaç

“Kurti prezent në çdo tubim të Abrashit” – Totaj: Po më pysin qytetarët a je në garë me Kurtin apo Abrashin?

Policia mbajti ligjëratë për lëvizjen e sigurtë në rrugë për nxënësit e shkollës “Mushnikova” në Prizren

Prizreni dhe Kukësi drejt thellimit të bashkëpunimit ndërkufitar

