Dhunohet një grua në Malishevë

By admin

Një burrë është arrestuar pasi dyshohet se ka dhunuar një grua në Malishevë.

Në raportin 24-orësh, thuhet se rasti kishte ndodhur me datë 21 shtator 2025.

 

“Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thotë policia

 

Driton Selmanaj takohet me Shoqatën “Esnaf” në Prizren: Ata janë zemra e gjallë e qytetit
Rahoveci 029 fiton miqësoren ndaj Tiranës

50 vite në malet e Sharrit, bariu Ismet Ademi me marakun e Përparim Hasanit

Dimër apo verë, borë apo diell – kjo natyrë magjike të mahnit, të mbush shpirtin: Malet e Sharrit! Në çdo grykë, në çdo shteg, natyra...
Driton Selmanaj takohet me Shoqatën “Esnaf” në Prizren: Ata janë zemra e gjallë e qytetit

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, ka zhvilluar një takim me Shoqatën “Esnaf”, ku theksoi rolin e...

Bashkimi debuton në Evropë, përballet me Anwil Wloclawek në Prizren

Pas dështimit të Kuvendit, Haxhillari: Buxheti nuk është për qytetarët, por për klientelën politike

Prizreni dhe Kukësi drejt thellimit të bashkëpunimit ndërkufitar

Bashkimi trondit Evropën: Fitore historike në Prizren 

Ndalohen mallra të padeklaruara në Vërmicë

Rahoveci starton sezonin me fitore bindëse ndaj Vushtrrisë

Rahoveci 029 fiton miqësoren ndaj Tiranës

Gazzetta dello Sport: Zhegrova pritet të startojë për Juventusin nesër

Kurti në Gjonaj: Hasit i duhet një kryetar që nuk e harron – i tillë është Artan Abrashi

Sot në Dragash mbahet Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë

Muharremaj: Gratë e Suharekës kanë dëshmuar se përfaqësimi i tyre në institucione nuk është vetëm një numër, por vlerë e veçantë për shoqërinë

Të premten, Malisheva nderon viktimat e Masakrës së Gollubovcit në 27-vjetorin e saj

Suhareka, shembull i funksionimit efikas të lëndëve gjyqësore

“Prizreni – Poezia – Tetova”: Poezia bashkoi krijuesit shqiptarë

