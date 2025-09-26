Në Malishevë u shënua 27-vjetori i Masakrës së Gollubovcit

Nën përkujdesjen e kryetarit të Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, sot u shënua 27-vjetori i Masakrës së Gollubovcit, një prej krimeve më të rënda e çnjerëzore të kryera gjatë luftës së fundit në Kosovë, më 26 shtator 1998.
Në këtë masakër u vranë 28 civilë shqiptarë – gra, fëmijë e pleq – kryesisht nga fshatrat Pllaqicë dhe Gollubovc të Malishevës, raporton PrizrenPress.
Në kuadër të aktiviteteve përkujtimore, Kuvendi i Komunës së Malishevës mbajti një mbledhje solemne, ku me fjalë rasti u paraqitën kryetari i komunës, Ekrem Kastrati, kryesuesi i Kuvendit Komunal, Argjend Thaçi, si dhe përfaqësues të familjeve të viktimave.
Kryetari Kastrati e cilësoi këtë ngjarje si një nga aktet më të rënda të gjenocidit ndaj shqiptarëve në Kosovë.
“Afro 30 pleq, gra e fëmijë u vranë në mënyrën më mizore. Ky nuk ishte vetëm një krim, por një gjenocid i paramenduar ndaj popullit shqiptar. Ne nuk do të ndalemi kurrë së kërkuari drejtësi për këtë plagë të hapur”, tha ai.
Ndërsa kryesuesi Thaçi theksoi se këto krime nuk e ndalën popullin shqiptar në rrugën drejt lirisë:
“Këto krime nuk e frikësuan popullin shqiptar që të vazhdojë luftën për liri. Ideali i lirisë kurrë nuk ka mundur të shuhet. Ne jemi mirënjohës për sakrificën dhe kontributin e të rënëve për vendin tonë”.
Në emër të familjeve foli Liridona Maloku, ndërsa gazetari Enver Maloku shprehu falënderim ndaj komunës për kujdesin dhe për angazhimin për ruajtjen e vlerave historike.
Aktivitetet përkujtimore përfunduan me homazhe dhe nderime në varrezat e viktimave në Pllaqicë dhe në vendin e masakrës në Gollubovc./PrizrenPress.com
