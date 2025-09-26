22.1 C
Prizren
E premte, 26 Shtator, 2025
type here...

Sport

Rahoveci 029 fiton miqësoren ndaj Tiranës

By admin

KB Rahoveci 029 ka mbyllur me sukses ndeshjen e tretë kontrolluese në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri.

Në palestrën “Mizahir Isma”, përballë një atmosfere të zjarrtë të krijuar nga tifozët, Rahoveci 029 arriti të triumfojë ndaj ekipit të Tiranës me rezultat të ngushtë 89:86, raporton PrizrenPress.

Ky duel shërbeu si një test i rëndësishëm për lojtarët dhe stafin teknik, duke treguar formë të mirë dhe gatishmëri për sfidat që e presin në Superligë.

Klubi ka falënderuar tifozët për përkrahjen e jashtëzakonshme, duke theksuar se energjia nga tribuna mbetet arma më e fortë e ekipit./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Dhunohet një grua në Malishevë
Next article
67 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Më Shumë

Fokus

Kurti kërkon votën për Abrashin në lagjjen ‘Bajram Curri’ të Prizrenit

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, së bashku me kandidatin për kryetar të Komunës së Prizrenit nga radhët e LVV-së, Artan Abrashi, kanë...
Lajme

Fillojnë punimet për shtegun e këmbësorëve drejt Kalasë së Prizrenit

Kanë filluar punimet për transformimin e shtegut të pasmë të këmbësorëve drejt Kalasë së Prizrenit, një rrugë 4 km e gjatë. Në këtë shteg do...

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

Rahoveci starton sezonin me fitore bindëse ndaj Vushtrrisë

Prishtina fiton në Malishevë dhe merr kryesimin e Superligës

Plagoset një i mitur në Kijevë të Malishevës

Aspekte të rezistencës antikomuniste në Shqipëri në vitet ‘50 nën prizmin e dokumenteve të CIA-s

Aulona Muhadri, kapitenja e re e Kombëtares së Kosovës në basketboll

Kabashi premton fokus në mirëqenie sociale – me projekte konkrete për familjet në nevojë

Driton Selmanaj takohet me Shoqatën “Esnaf” në Prizren: Ata janë zemra e gjallë e qytetit

Në Malishevë u shënua 27-vjetori i Masakrës së Gollubovcit

Policia e Kosovës organizon sesion sensibilizues me nënat për parandalimin e ekstremizmit në Prizren

Arrestohet i dënuari me 1 vit e 20 ditë burg në Prizren

Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

“Pirati i Prizrenit” në ndjekje të rekordit të Samuel Eto’o

Largohet shtylla elektrike rreth 25 metra e lartë nga “Transiti i ri” në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne