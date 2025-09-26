17 C
Konfirmohet sëmundja e murtajës së deleve në Landovicë të Prizrenit

By admin

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka bërë të ditur se pas kontrolleve të vazhdueshme në terren është konfirmuar prania e sëmundjes PPR (murtaja e ruminantëve të vegjël) në një fermë dele në fshatin Landovicë, Komuna e Prizrenit.

“Laboratori i Ushqimit dhe Veterinarisë ka konfirmuar një rast me PPR pas hulumtimeve diagnostike në terren dhe zbatimit të masave për kontrollin e sëmundjes”, thuhet në njoftimin e AUV-së.

Sipas AUV-së, kjo sëmundje nuk është zoonotike, që do të thotë se nuk transmetohet nga kafsha tek njeriu.

“PPR nuk përbën rrezik për shëndetin e njerëzve. Megjithatë, ajo shkakton dëme të mëdha në shëndetin e kafshëve, rrit ngordhshmërinë dhe ka ndikim të rëndë në ekonominë blegtorale”, thekson AUV-i.

Autoritetet veterinare po ndjekin masat për kontrollin e sëmundjes dhe apelojnë tek fermerët që të jenë vigjilentë dhe të raportojnë çdo shenjë të dyshimtë te kafshët e tyre.

