Drini i Bardhë pëson humbjen e parë të sezonit

Drini i Bardhë u mposht 4:1 nga Kosova VR në Prishtinë, duke pësuar humbjen e parë të sezonit, raporton PrizrenPress.

Ndeshja pati një moment të diskutueshëm në minutën e 10-të, kur portieri i Drinit të Bardhë ndali penalltinë, por arbitri e urdhëroi të përsëritej, dhe Kosova VR shënoi golin e epërsisë.

Golat e tjerë u realizuan nga Kosova VR, ndërsa Drini i Bardhë shënoi një gol të vetëm./ PrizrenPress.com

Konfirmohet sëmundja e murtajës së deleve në Landovicë të Prizrenit
Drini i Bardhë rikthehet në Gjonaj

