Sonte hapet edicioni i 36-të i Festivalit “Zambaku i Prizrenit”

Në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha” sonte, me fillim nga ora 20:00, nis edicioni i 36-të i Festivalit të Zambakut të Prizrenit.

Në këtë edicion do të marrin pjesë 15 këngëtarë, të cilët do të prezantojnë krijimet e tyre më të mira në skenën e muzikës qytetare.

Festivali, i themeluar në vitin 1986, mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme për muzikën qytetare në Kosovë, duke ruajtur dhe promovuar trashëgiminë shpirtërore të brezave.

“Zambaku i Prizrenit” ka nxjerrë emra të njohur të muzikës dhe ka prezantuar këngë që sot konsiderohen pjesë e pasurisë kulturore kombëtare.

