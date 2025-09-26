Vdes një punëtor 50-vjeçar në një fabrikë në Suharekë

Një person ka vdekur si pasojë e lëndimeve të marra në vendin e punës në Suharekë.
Burime të Klankosova.tv bëjnë me dije se viktima 50-vjeçar është Milik Daka.
Lajmin për vdekjen e tij e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, i cili tha se viktima u lëndua nga një pjesë metalike e një vinçi.
“Rreth orës 16:30 të datës 26.09.2025, Policia është njoftuar se një punëtor i fabrikës NeëBalkan në Suharekë, me inicialet M.D., është lënduar aksidentalisht gjatë orarit të punës, dyshohet nga një pjesë metalike e një vinçi”.
“I lënduari është dërguar për tretman mjekësor në Emergjencën e Spitalit Rajonal të Prizrenit me autoambulancë të QKMF Suharekë. I njëjti nuk ka arritur që t’i bëjë plagëve dhe ka vdekur”, tha Bytyqi për Klankosova.tv.
