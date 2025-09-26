17 C
Prizren
E premte, 26 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Automjete ushtarake shihen duke hyrë në Prizren, transportohen me kamionë nga Turqia

By admin

Në një video të siguruar nga Gazeta Express, nga Prizreni, janë parë disa kamionë që transportojnë makineri ushtarake.

Makineria ushtarake që është transportuar është parë duke hyrë në këtë qytet.

 

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vdes një punëtor 50-vjeçar në një fabrikë në Suharekë

Më Shumë

Fokus

Largohet shtylla elektrike rreth 25 metra e lartë nga “Transiti i ri” në Prizren

Në rrugën “Transiti i Ri” në Prizren, është larguar një trafo elektrike rreth 25 metra e gjatë. https://prizrenpress.com/423343-2ly/ “Ka qenë një projekt i madh që ka...
Lajme

Të premten, Malisheva nderon viktimat e Masakrës së Gollubovcit në 27-vjetorin e saj

Komuna e Malishevës, nën përkujdesjen e kryetarit Ekrem Kastrati, organizon të premten, 26 shtator 2025, aktivitete përkujtimore me rastin e 27-vjetorit të Masakrës së...

Punime në rrugën “Agim Shala”, të enjten bllokohet përkohësisht Transiti i Ri në Prizren

Vjollca Kuzhnini, kandidatja e AAK-së për Kuvendin e Prizrenit, zhvilloi aktivitete në kuadër të fushatës zgjedhore

Bashkimi trondit Evropën: Fitore historike në Prizren 

Nuk ka kuorum, dështon seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Prizrenit për buxhetin

“Kurti prezent në çdo tubim të Abrashit” – Totaj: Po më pysin qytetarët a je në garë me Kurtin apo Abrashin?

Deputetja Duda Balje në përkrahje të Shaqir Totajt: Kryetari është jaran dhe shok i madh i boshnjakëve

Nisma në Prizren tregon pse refuzoi pjesëmarrjen në seancën e Kuvendit

Prishtina fiton në Malishevë dhe merr kryesimin e Superligës

Rahoveci 029 pret Tiranën në miqësore kontrolluese

Ish-kryetari i Prizrenit, Haskuka: Totaj po krenohet me projektin tim të ‘Shatërvanit’

Sot në Prizren, Bashkimi shkruan historinë në FIBA Europe Cup

Malisheva fiton me përmbysje

Sot në Dragash mbahet Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Anwil dalin nesër në shitje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne