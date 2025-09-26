Nisma Socialdemokrate kërkon mbështetje në lagjen ‘Kurillë’ të Prizrenit

Nisma Socialdemokrate ka vazhduar fushatën zgjedhore me një takim me banorët e lagjes Kurillë në Prizren. Në këtë tubim, kryetari i partisë, Fatmir Limaj, dhe kandidatja për kryetare të Komunës së Prizrenit, Albulena Balaj-Halimaj, prezantuan programin e tyre dhe kërkuan mbështetjen e qytetarëve për zgjedhjet e ardhshme lokale.
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
Në këtë tubim, kryetari i partisë, Fatmir Limaj, u kaë kërkuar qytetarëve mbështetjen e tyre.
“Është një mundësi e mirë për lagjen Kurillë me pas një zë në Asamble, një zë të dy njerëzve intelektualë, të një zonje dhe të një djali tuaj këtu, të cilët janë të lidhur me këtë lagje. Të gjitha shqetësimet e problemet e juaja, duke pasur njerëzit në Asamble, mund të adresohen dhe mund të shkojnë drejt zgjidhjes”, thakosi Limaj.
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
Gjatë tubimit, kandidatja për kryetare të Prizrenit, Albulena Balaj-Halimaj, shpalosi vizionin dhe prioritetet e saj për zhvillimin e komunës. Ajo theksoi rëndësinë e përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje dhe ofroi zotime për investime që prekin drejtpërdrejt mirëqenien e tyre.
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
“Unë mendoj që çdo investim që bëhet në muajt e fundit, ose dy javët e fundit, sidomos afër zgjedhjeve nuk është investim që ata kanë dashur ta bëjnë për hir të lagjes. Është investim përmes të cilit mundohen me mashtru qytetarin, demek që unë e bëra këtë, e tash ju duhet me ma kthy mua votën”, tha ajo.
Takimi u shoqërua me diskutime të hapura, ku banorët shprehën shqetësimet dhe pritjet e tyre nga qeverisja e ardhshme lokale.
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
