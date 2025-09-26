“Ec Ma Ndryshe”: Drini i Bardhë nën kërcënim, kërkohet veprim urgjent për shpëtimin e tij

Organizata “Ec Ma Ndryshe” ka ngritur shqetësimin për gjendjen alarmante të Drinit të Bardhë, një nga pasuritë ujore më të rëndësishme të Kosovës, duke paralajmëruar se ndotja, shfrytëzimi i pakontrolluar dhe ndryshimet klimatike po e vënë në rrezik të ardhmen e tij.
Në një reagim publik, organizata thekson se Drini i Bardhë furnizon me ujë të pijshëm pjesën më të madhe të vendit, siguron vaditje për bujqësinë, është burim energjie dhe habitat i larmishëm për florën e faunën. Përveç vlerave natyrore, lumi ka rëndësi të veçantë kulturore e historike për komunitetet përgjatë rrjedhës së tij, përcjell Telegrafi.
Megjithatë, sipas “Ec Ma Ndryshe”, ky burim jetik përballet me një sërë sfidash serioze. Mungesa e impianteve të trajtimit të ujërave të zeza ka bërë që shumica e vendbanimeve t’i shkarkojnë mbetjet drejtpërdrejt në lum, ndërsa industrisë i mungojnë filtrat dhe mekanizmat kontrollues. Po ashtu, shfrytëzimi i pakontrolluar i ujit nga bujqësia, industria dhe ujësjellësit rrezikon balancën ekologjike dhe shkakton konflikte mes komuniteteve.
Në listën e sfidave renditen edhe prerjet ilegale të pyjeve, nxjerrja e zhavorrit nga shtrati i lumit dhe ndërtimet pa leje, të cilat po e ndryshojnë strukturën natyrore të pellgut dhe po rrisin rrezikun e përmbytjeve. Ndryshimet klimatike, përmes rritjes së temperaturave dhe ndryshimit të ciklit të reshjeve, e përkeqësojnë edhe më shumë situatën.
“Ec Ma Ndryshe” thekson se Plani i Menaxhimit të Pellgut Lumor të Drinit të Bardhë parashikon një sërë masash që duhen zbatuar urgjentisht. Ndër to përfshihet ndërtimi i impianteve moderne të trajtimit të ujërave të zeza, forcimi i monitorimit të licencave për shfrytëzimin e ujit, pyllëzimi i zonave të degraduara, ndalimi i prerjeve ilegale dhe vendosja e sistemeve të hershme paralajmëruese për përmbytjet.
Organizata nënvizon se, për shkak se Drini i Bardhë kalon përmes Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi, menaxhimi i tij kërkon bashkëpunim rajonal dhe një qasje të integruar afatgjatë.
“Drini i Bardhë është pasuri kombëtare dhe rajonale, dhe mbrojtja e tij është domosdoshmëri për të siguruar ujë të pastër, zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe një të ardhme të shëndetshme për gjeneratat që vijnë”, thuhet në reagimin e “Ec Ma Ndryshe”.
