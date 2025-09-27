14.1 C
Prizren
E shtunë, 27 Shtator, 2025
Arrestohet një burrë në Prizren, iu gjet drogë

By admin

Një burrë është arrestuar në Prizren, pasi Policia i gjeti dhe i sekuestroi marihuanë, 395 euro të gatshme, grinder, telefon dhe veturë.

 

Sipas Policisë, rasti ka ndodhur në rrugën “Evlija Qelebij”.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i janë gjetur dhe sekuestruar 20.17 gram substancë narkotike e llojit marihuanë, 395€, një grinder, një telefon mobil dhe një veturë. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e 24-orësh të PK-së.

“Ec Ma Ndryshe”: Drini i Bardhë nën kërcënim, kërkohet veprim urgjent për shpëtimin e tij
Vdekja e punëtorit në Suharekë/ Arrestohen dy persona

Demolohen hapësirat e Çerdhes së Fëmijëve në Dragash për herë të dytë

Komuna e Dragashit ka bërë të ditur se Çerdhja e Fëmijëve në këtë komunë është demoluar sërish nga persona të papërgjegjshëm, duke shkaktuar dëme...
Kulture

Përpjekja e fshatarëve të Greikocit për zhdukjen e analfabetizmit (1928–1956)

Mr. sci. Fikret RAMAJ Gjatë tërë kohës së sundimit të Jugosllavisë monarkiste në Kosovë (1918-1941) shkollat shqipe ishin rreptësisht të ndaluara, sikurse edhe librat shqip...

Rron Dahsyla i qëndron besnik Prizrenit edhe për sezonin 2025/26

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Paqes nga fëmijët

`Malësori` nga Gjonaj i Hasit prezanton veshjen hasjane në Zvicër

Ish-kryetari i Prizrenit, Haskuka: Totaj po krenohet me projektin tim të ‘Shatërvanit’

Sot në Dragash mbahet Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë

Sot zbulohet lapidari i dëshmorit të kombit Ilaz Javori në Llazicë

Liria e Prizrenit ndahet me Klodian Duron

Matoshi: Gara e fortë për Prizren, Totaj ka kundërkandidat të fortë

“InHUMAN” ndez skenën e Teatrit “Bekim Fehmiu” në Prizren

Ballkani del me barazim nga Podujeva

Bashkimi debuton në Evropë, përballet me Anwil Wloclawek në Prizren

Ndahet nga jeta aktori dhe profesori i shquar, Enver Petrovci

Kompania e Tarashajt ndihmon Shoqatën “Jetimat e Ballkanit”

