14.1 C
Prizren
E shtunë, 27 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Sot zbulohet lapidari i dëshmorit të kombit Ilaz Javori në Llazicë

By admin

Sot në fshatin Llazicë do të zhvillohet ceremonia e zbulimit të lapidarit të dëshmorit të kombit, Ilaz Javori, në nderim të 27-vjetorit të rënies së tij, raporton PrizrenPress.

Ceremonia organizohet nga Komuna e Malishevës, nën përkujdesjen e kryetarit Ekrem Kastrati, dhe në bashkëpunim me familjen e dëshmorit dhe përfaqësues të komunitetit lokal.

Ngjarja do të fillojë në ora 11:00 pranë lapidarit, ku pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të ndjekin hapjen e ceremonisë, fjalët e rastit nga kryetari i komunës, kryetari i Shoqatës së Veteranëve dhe përfaqësues nga familja/fshati, si dhe zbulimin e lapidarit./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Vdekja e punëtorit në Suharekë/ Arrestohen dy persona
Next article
Dragashi promovon prodhimet vendore për fuqizim i ekonomisë familjare

Më Shumë

Fokus

Besnikët e Prizrenit

Klubi i basketbollit Proton Cable Prizreni ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me katër lojtarë që do të mbeten pjesë e skuadrës edhe për sezonin...
Sport

Prishtina fiton në Malishevë dhe merr kryesimin e Superligës

AlbiMall Superliga e Kosovës në futboll ka mbyllur xhiron e pestë me ndeshje mjaft interesante. Prishtina ka marrë një fitore dramatike në udhëtim ndaj...

Liria e Prizrenit ndahet me Klodian Duron

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

Rahoveci 029 pret Tiranën në miqësore kontrolluese

Drini i Bardhë pëson humbjen e parë të sezonit

Demolohen hapësirat e Çerdhes së Fëmijëve në Dragash për herë të dytë

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Anwil dalin nesër në shitje

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

Zambaku i Prizrenit, festival i këngës qytetare që ruan traditën muzikore

Nesër super-derbi: Ballkani pret Dritën në Suharekë

Policia mbajti ligjëratë për lëvizjen e sigurtë në rrugë për nxënësit e shkollës “Mushnikova” në Prizren

Ish-gjyqtari i Kushtetueses: Rubin e tha në Hagë atë që shumëkush ka frikë ta thotë

12 vrasje brenda 8 muajve në Kosovë

Rahoveci starton sezonin me fitore bindëse ndaj Vushtrrisë

Kontrabandë me migrantë, arrestohen dy persona të dyshuar në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne