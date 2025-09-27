Prodhimet vendore të trevës së Opojës dhe Gorës janë prezantuar në panairin e ushqimeve tradicionale në Dragash që po mbahet për të katërtën herë. Këto aktivitete i kanë bërë të njohura produktet e kësaj zone jo vetëm në këto anë, por në gjithë Kosovën.
Komuna e Dragashit organizoi edicionin e katërt të panairit të produkteve tradicionale lokale. Në këtë prezantim, një ndër vendet kryesore zë prodhimi i djathit të Sharrit. Duke e parë si burim të të ardhurash, shumë fermerë merren me këtë zeje tradicionale.
“I kemi 20 krerë lopë, prodhojmë vetëm qumësht bio, pa silazh, pa konservanc, kurrgjë tjetër vetëm bio me natyrën jashtë. Tregun e kemi në qytezën tonë, nuk kemi kapacitet më të madh me shpërnda në Prizren, Prishtinë dhe vende të tjera”, tha Fisnik Rifaj, fermer.
“Grumbullimi i qumështit bëhet në trevën e Opojës, i kemi 80% të fermerëve që u marrim qumështin prej stallave, dhe përpunimin e bëjmë në fabrikë”, theksoi Leorant Spahiu, fermer.
“Tash tregun ne e kemi pak më larg nga të gjitha qumështoret tjera, në Kosovë tregu është i ngarkuar jo prej qumështoreve tona, në CEFTA të gjitha produktet e qumështit dhe mishit hyjnë në Kosovë, mirëpo jashtë nuk eksportohen”, tha Alemi Hajredini, fermer.
Resurset natyrore të maleve të Sharrit janë të pasura me shumë bimë aromatike dhe medicinale, por interesimi për t`i mbledhur ato ka rënë.
“Kemi diku afërsisht katër deri në pesë mijë fermer të kontraktuar, po ashtu edhe fshatarë që dalin dhe mbledhin në bjeshkët e Sharrit të komunës së Dragashit. Ka shumë produkte, duke filluar nga boronica, manaferra e egër, bimët medicinale, por nuk ka shumë njerëz sepse kanë emigruar”, tha Kadir Bajrami, Hit Flores.
Organizimi i panairit mundësohet nga Komuna e Dragashit, ndërsa u ka mundësuar prodhuesve vendorë të lidhin tregti më shumë firma të tjera në Kosovë.
“Është viti i katërt, është bërë tradicional ky panair, e di që shumë firma tashmë janë lidhur me firma të tjera anembanë Kosovës dhe jo vetëm dhe sipas tyre ky panair ndonëse në një vend të vogël siç është Dragashi, po arrin efekte të jashtëzakonshme”, tha Beqir Beqaj, organizator.
Traditat dhe produktet e Sharrit prezantohen vetëm në një ditë në këto anë, kryesisht në vjeshtë, kur vilen pothuajse të gjitha prodhimet./rtk
