Liria – Istogu, sot në Prizren nga ora 15:00

Sot në Prizren zhvillohet ndeshja e javës së 9-të të kampionatit, ku Liria do të përballet me Istogut.

Ky do të jetë takimi i parë i ekipit nën drejtimin e trajnerit të ri, Liridon Leci, i cili synon të marrë pikë të vlefshme jashtë fushe.

Ndeshja nis në ora 15:00 dhe pritet të tërheqë tifozët lokalë, ndërsa Istogu kërkon gjithashtu fitore për të përmirësuar pozitat në renditje./PrizrenPress.com

