Liria mposht Istogun në Prizren – nis kapitulli i ri me trajnerin Liridon Leci

By admin

Liria ka shënuar fitore të rëndësishme në shtëpi, duke mposhtur Istogun me rezultat 3:1 në kuadër të javës së 9-të të Ligës së Parë.

Kjo ndeshje shënoi edhe debutimin e trajnerit të ri, Liridon Leci, i cili mori drejtimin e ekipit vetëm pak ditë më parë, raporton PrizrenPress. Fillimi ishte ideal për prizrenasit, të cilët me lojë të disiplinuar dhe efikase arritën të kënaqin tifozët në stadium.

Pjesa e parë u mbyll me rezultat 2:1 falë golave të Albion Kurtajt dhe Ardi Ajdinit, ndërsa për mysafirët shënoi Enis Miranaj. Në pjesën e dytë, Fitim Susuri vulosi fitoren me golin e tretë për Lirinë, duke siguruar tri pikë të arta për ekipin.

Ky sukses konsiderohet si hap i mbarë i “kapitullit të ri” të Lirisë me trajnerin Leci në krye, duke sjellë optimizëm për vazhdimësinë e sezonit dhe synimet e klubit në garat elitare./PrizrenPress.com

