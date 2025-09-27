Prizreni fiton sërish – me dopietën e Kryeziut

Prizreni ka arritur edhe një fitore të rëndësishme në Raiffeisen Ligën e Parë, duke mposhtur në transfertë Rilindjen 74 me rezultat 0-2, raporton PrizrenPress.
Hero i ndeshjes ishte Armend Kryeziu, i cili realizoi dy gola, duke vulosur fitoren e dytë radhazi për skuadrën prizrenase.
Kjo fitore vjen pas suksesit në fundjavë ndaj Dinamos së Ferizajt në stadiumin “Përparim Thaçi”, ku Prizreni shënoi fitoren e parë të sezonit.
Me këtë seri pozitive, skuadra nga Prizreni po konfirmon rritjen e formës dhe ambicien për të qenë një prej pretendentëve seriozë në këtë edicion të Ligës së Parë.
Marketing
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/