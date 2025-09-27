15.8 C
Prizren
Arrestohen dy persona për vdekjen e 50-vjeçarit në vendin e punës në Suharekë

Një punëtor i fabrikës “NewBalkan” në Suharekë ka humbur jetën dje pasi që është lënduar aksidentalisht gjatë orarit të punës.

Viktima me inicialet M.D., dyshohet se është goditur nga një pjesë metalike e një vinçi.

Lidhur me këtë, tashmë janë arrestuar dy persona.

Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi bëri të ditur për teve1.info se dje pas intervistimit dy të dyshuarit me aktvendim të prokurorit përgjegjës janë ndaluar për 48 orë. /teve1.info

Prizreni fiton sërish – me dopietën e Kryeziut

