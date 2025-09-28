14.8 C
Artan Abrashi tregon vendimin e parë që do të marrë në rast se zgjidhet kryetar i Prizrenit

By admin

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi nga rradhët e Lëvizjes Vetëvendosje, në emisionin “Adresa” ka treguar se cili do të jetë vendimi i tij i parë pasi ta fiton Prizrenin.

Ai ka treguar se lagjja ‘Bazhdarhane’ do të ketë parking nëntokësor.

“Unë sot këtu zotohem para qytetarëve të Prizrenit se një nga vendimet e mia të para do të jetë moszbatimi i këtij plani, mbrapa Shtëpisë së Bardhë do të ketë parking nëntokësor për nevojat e lagjes ‘Vazhdorane’ të dyqaneve që janë aty të bizneseve, nuk do të ketë qendër tregtare dhe se do të nisi një brendim të asaj zone duke i’a rregulluar edhe fasadën në një stil qarshie edhe si e meriton”, tha ai në Kanal10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

