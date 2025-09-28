18 C
Prizren
E diel, 28 Shtator, 2025
type here...

FokusSiguri

Dy persona kapen në flagrancë duke tentuar të vjedhin tri tyrbe në Rahovec

By admin

Dy persona janë kapur në flagrancë gjatë natës në Rahovec, teksa tentonin të kryenin vjedhje në tri objekte fetare (tyrbe) të vendosura në varrezat e qytetit, në rrugën “Fahri Fazliu”.

Ngjarja ka ndodhur më 28 shtator 2025, rreth orës 00:50, kur sigurimi i Qendrës së Regjistrimit Civil ka vërejtur dy persona që po përpiqeshin të hynin në një objekt pranë vendit të punës së dëshmitarit, në rrugën “Sheh Mihedini”.

Pamjet e kamerave të sigurisë kanë zbuluar se të dyshuarit kishin tentuar të kryenin vjedhje me mjete të forta edhe në tyrbet e përmendura.

Të arrestuarit janë: L.M. (rreth 25 vjeç), I.H. (rreth 15 vjeç – i mitur).
Rasti është duke u hetuar nga Sektori i Hetimeve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Po bënin gara shpejtësie, policia gjobit dy shoferë në Rahovec
Next article
“InHUMAN” rikthehet në Prizren – Repriza e parë nesër

Më Shumë

Sport

Liria – Istogu, sot në Prizren nga ora 15:00

Sot në Prizren zhvillohet ndeshja e javës së 9-të të kampionatit, ku Liria do të përballet me Istogut. Ky do të jetë takimi i parë...
Fokus

Totaj: E rikthyem Grantin e Performancës pas shumë vitesh si rezultat i punës

Për herë të parë pas shumë vitesh, Komuna e Prizrenit ka arritur ta fitojë Grantin e Performancës, një nga mekanizmat më të rëndësishëm që...

Po bënin gara shpejtësie, policia gjobit dy shoferë në Rahovec

Ish-kryetari i Prizrenit, Haskuka: Totaj po krenohet me projektin tim të ‘Shatërvanit’

Pas dështimit të Kuvendit, Haxhillari: Buxheti nuk është për qytetarët, por për klientelën politike

Plagoset një i mitur në Kijevë të Malishevës

Bali Muharremaj: Fitorja nuk lind rastësisht, ndërtohet me besim dhe me zemër

Konfirmohet sëmundja e murtajës së deleve në Landovicë të Prizrenit

Rexhepi: Do të jem pjesë e Qeverisë Kurti 3

Prizreni fiton sërish – me dopietën e Kryeziut

Hapet thirrja për mbështetje të fermerëve në Suharekë

“Pirati i Prizrenit” në ndjekje të rekordit të Samuel Eto’o

Osman Hajdari nis detyrën si Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit

Drini i Bardhë rikthehet në Gjonaj

Largohet shtylla elektrike rreth 25 metra e lartë nga “Transiti i ri” në Prizren

Në Malishevë u shënua 27-vjetori i Masakrës së Gollubovcit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne