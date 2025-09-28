Dy persona kapen në flagrancë duke tentuar të vjedhin tri tyrbe në Rahovec

Dy persona janë kapur në flagrancë gjatë natës në Rahovec, teksa tentonin të kryenin vjedhje në tri objekte fetare (tyrbe) të vendosura në varrezat e qytetit, në rrugën “Fahri Fazliu”.
Ngjarja ka ndodhur më 28 shtator 2025, rreth orës 00:50, kur sigurimi i Qendrës së Regjistrimit Civil ka vërejtur dy persona që po përpiqeshin të hynin në një objekt pranë vendit të punës së dëshmitarit, në rrugën “Sheh Mihedini”.
Pamjet e kamerave të sigurisë kanë zbuluar se të dyshuarit kishin tentuar të kryenin vjedhje me mjete të forta edhe në tyrbet e përmendura.
Të arrestuarit janë: L.M. (rreth 25 vjeç), I.H. (rreth 15 vjeç – i mitur).
Rasti është duke u hetuar nga Sektori i Hetimeve.
