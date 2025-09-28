18 C
Totaj: E rikthyem Grantin e Performancës pas shumë vitesh si rezultat i punës

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, theksoi se ky sukses është dëshmi e përkushtimit të administratës komunale për t’i shërbyer qytetarëve me profesionalizëm dhe llogaridhënie.

“Ky është një moment i veçantë për Prizrenin. Pas shumë vitesh, arritëm ta sigurojmë Grantin e Performancës falë punës së mirë, transparencës dhe përkushtimit për llogaridhënie. Ky është sukses i qytetarëve të Prizrenit, të cilët meritojnë një qeverisje të tillë” – tha Totaj.

Ai shtoi se ky grant është vetëm fillimi i një rruge të re për vendosjen e standardeve më të larta në qeverisjen lokale.

“Do të vazhdojmë të shënojmë rekorde të reja të mirëqeverisjes, duke e bërë Prizrenin model për komunat tjera të vendit. Qytetarët tanë meritojnë institucione efikase, transparente dhe me vizion zhvillimor” – u shpreh Totaj.

Ky sukses hapë rrugë për më shumë investime dhe projekte zhvillimore në Komunën e Prizrenit, duke përmirësuar shërbimet dhe cilësinë e jetës për qytetarët.

