Ballkani fiton bindshëm në Lipjan, afrohet me kreun

Ballkani ka arritur një tjetër fitore të rëndësishme në kuadër të javës së shtatë të Superligës së Kosovës.
Në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin “Sami Kelmendi” në Lipjan, suharekasit nuk hasën vështirësi përballë Prishtinës së Re, duke triumfuar me rezultat të pastër 0-3, raporton PrizrenPress.
Ky sukses e çon Ballkanin në kuotën e 15 pikëve, vetëm një më pak se lideri aktual i kampionatit, Prishtina. Nga ana tjetër, Prishtina e Re mbetet në pozitën e nëntë të tabelës me gjashtë pikë, duke shtuar presionin për rezultatet në javët e ardhshme.
Me këtë formë, Ballkani konfirmon se mbetet një nga pretendentët kryesorë për titullin e këtij sezoni./PrizrenPress.com
Marketing
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/