15.9 C
Prizren
E diel, 28 Shtator, 2025
type here...

Sport

Ballkani fiton bindshëm në Lipjan, afrohet me kreun

By admin

Ballkani ka arritur një tjetër fitore të rëndësishme në kuadër të javës së shtatë të Superligës së Kosovës.

Në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin “Sami Kelmendi” në Lipjan, suharekasit nuk hasën vështirësi përballë Prishtinës së Re, duke triumfuar me rezultat të pastër 0-3, raporton PrizrenPress.

Ky sukses e çon Ballkanin në kuotën e 15 pikëve, vetëm një më pak se lideri aktual i kampionatit, Prishtina. Nga ana tjetër, Prishtina e Re mbetet në pozitën e nëntë të tabelës me gjashtë pikë, duke shtuar presionin për rezultatet në javët e ardhshme.

Me këtë formë, Ballkani konfirmon se mbetet një nga pretendentët kryesorë për titullin e këtij sezoni./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Malisheva përmbys gjithçka në Skenderaj – nga 3:1 në 3:4 ndaj Drenicës

Më Shumë

Sport

Rahoveci 029 fiton miqësoren ndaj Tiranës

KB Rahoveci 029 ka mbyllur me sukses ndeshjen e tretë kontrolluese në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri. Në palestrën “Mizahir Isma”, përballë një...
Sport

Urim Zenelaj rikthehet te Prizreni

Lojtari më i gjatë që ka prodhuar basketbolli i Kosovës pas lufte, Urim Zenelaj, do t’i rikthehet koshave këtë stinor, ndërsa KB Prizreni ka...

Punime në rrugën “Agim Shala”, të enjten bllokohet përkohësisht Transiti i Ri në Prizren

Automjete ushtarake shihen duke hyrë në Prizren, transportohen me kamionë nga Turqia

Kapiteni i Prizrenit pas fitores në Pejë – Brahaj: Ky është vetëm fillimi

Kontrabandë me migrantë, arrestohen dy persona të dyshuar në Prizren

Sot në Prizren, Bashkimi shkruan historinë në FIBA Europe Cup

Zambaku i Prizrenit, festival i këngës qytetare që ruan traditën muzikore

Liria uron Bashkimin për ndeshjen historike evropiane

Largohet shtylla elektrike rreth 25 metra e lartë nga “Transiti i ri” në Prizren

Ndahet nga jeta aktori dhe profesori i shquar, Enver Petrovci

“InHUMAN” rikthehet në Prizren – Repriza e parë nesër

Gazzetta dello Sport: Zhegrova pritet të startojë për Juventusin nesër

Komuna e Prizrenit publikon listën e përfituesve të druve të zjarrit dhe pakove ushqimore

Përpjekja e fshatarëve të Greikocit për zhdukjen e analfabetizmit (1928–1956)

Liria – Istogu, sot në Prizren nga ora 15:00

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne