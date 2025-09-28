Gzim Hasi emërohet trajner i ekipit U19 të Prizrenit

FC Prizreni ka njoftuar sot emërimin e trajnerit prizrenas Gzim Hasi në krye të ekipit të moshave U19, raporton PrizrenPress.
Nga klubi theksojnë se ky është një hap i rëndësishëm për zhvillimin e talenteve të rinj dhe rritjen e nivelit të akademisë.
“Me përvojën e tij të gjatë dhe kontributin e madh në zhvillimin e futbollit në qytetin tonë, jemi të bindur se trajneri Hasi do të sjellë profesionalizëm, disiplinë dhe vizion për rritjen e talenteve të rinj të FC Prizrenit”, thuhet në njoftimin e klubit.
FC Prizreni i ka uruar mirëseardhje trajnerit Hasi në familjen bardhekaltër dhe i ka dëshiruar suksese në aventurën e re me ekipin U19./PrizrenPress.com
