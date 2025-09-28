12.5 C
Prizren
E hënë, 29 Shtator, 2025
type here...

FokusSiguri

Aksident i rëndë në rrugën Suharekë–Shtime, një i vdekur dhe dy të lënduar

By admin

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur në rrugën Suharekë–Shtime, mes fshatrave Duhle dhe Carralevë, si pasojë një person ka vdekur dhe dy të tjerë janë lënduar.

Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, ka konfirmuar për Telegrafin se në aksident janë përfshirë një autobus dhe një automjet BMW.

“Si pasojë, një pasagjer i automjetit ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa dy persona të tjerë janë dërguar për trajtim mjekësor në spitalin e Prizrenit. Nga hetimet e para dyshohet se automjeti BMW ka humbur kontrollin dhe është përplasur me autobusin”, u shpreh Bytyqi.

Aktualisht, rruga Suharekë–Shtime mbetet e bllokuar për qarkullim deri në përfundim të ekzaminimeve nga njësitë kompetente policore.

Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit janë duke vazhduar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?? ABI PLATINUM RESIDENCE ND?RTUAR me klag ? 1 i ? NIE SOE SDE SIE STOFE ???? STOPE STORE +383 +38349456999 49 456 999 STORE www.abiplatinum.com?"?

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Heroi pa varr

Më Shumë

Lajme

Kompania e Tarashajt ndihmon Shoqatën “Jetimat e Ballkanit”

Kompania “Tara”, me pronar  Tefik Tarashaj nga Vlashnja e Prizrenit, ka dhuruar mjete higjienike dhe artikuj të nevojshëm përmes Shoqatës Bamirëse “Jetimat e Ballkanit”. Tarashaj...
Sport

Liria – Istogu, sot në Prizren nga ora 15:00

Sot në Prizren zhvillohet ndeshja e javës së 9-të të kampionatit, ku Liria do të përballet me Istogut. Ky do të jetë takimi i parë...

Kuvendi i Komunës së Prizrenit thërret mbledhje të jashtëzakonshme më 25 shtator

Emërime të reja në udhëheqësinë e Spitalit të Përgjithshëm në Prizren

LDK në Malishevë premton ujë të pijshëm, energji dhe investime në bujqësi

Çollaku: Gara në Prizren më specifike, pres balotazh

Rahoveci 029 fiton miqësoren ndaj Tiranës

Arrestohet i dënuari me 1 vit e 20 ditë burg në Prizren

“Prizreni – Poezia – Tetova”: Poezia bashkoi krijuesit shqiptarë

“Pirati i Prizrenit” në ndjekje të rekordit të Samuel Eto’o

Artan Abrashi viziton fermën “Zogu” në Tupec, premton mbështetje për sektorin prodhues dhe shpezëtarinë

IPK publikoi Raportin e inspektimit “Vlerësimi i performancës së Stacionit Policor të Prizrenit”

Shtetasja gjermane gjendet pa shenja jete në një hotel në Prizren

Bali Muharremaj: Fitorja nuk lind rastësisht, ndërtohet me besim dhe me zemër

Nesër super-derbi: Ballkani pret Dritën në Suharekë

Artan Abrashi tregon vendimin e parë që do të marrë në rast se zgjidhet kryetar i Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne