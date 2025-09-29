12.6 C
Prizren
E hënë, 29 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Detaje nga aksidenti me fatalitet në Suharekë – u lënduan katër persona, ndalohet shoferi i veturës

By admin

Një person ka humbur jetën dhe katër të tjerë kanë mbetur të lënduar si pasojë e një aksidenti të rëndë trafiku që ndodhi të dielën mbrëma, rreth orës 19:50 në rrugën Suharekë–Shtime, mes fshatrave Duhle dhe Carralevë.

Përmes raportit 24 orësh Policia e Kosovës, ka dhënë detaje të reja.

Sipas raportit thuhet se aksidenti ka ndodhur si rezultat i humbjes së kontrollit nga drejtuesi i veturës, i cili ka kaluar në shiritin e kundërt të rrugës dhe është përplasur frontalisht me një autobus që po vinte në kahun e kundërt.

Si pasojë e përplasjes një mashkull kosovar ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes, kurse katër persona të tjerë kanë pësuar lëndime trupore, përfshirë drejtuesin e veturës.

Tre nga të lënduarit janë dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin e Prizrenit, ndërsa drejtuesi i veturës, i cili ka pësuar lëndime të rënda, është transferuar për trajtim të specializuar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) në Prishtinë.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore për menaxhimin e aksidenteve, njësia e hetimeve dhe prokurori i rastit, i cili ka urdhëruar ndalimin e të dyshuarit – drejtuesin e veturës.

Trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.

Marketing

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
51 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Më Shumë

Fokus

U përurua lapidari për dëshmorin Ilaz Javori në Llazicë të Malishevës

Në 27 vjetorin e rënies heroike të dëshmorit të kombit, Ilaz Javori, sot në fshatin Llazicë të Komunës së Malishevës u përurua lapidari i...
Lajme

Memli Krasniqi në Suharekë: Votat tuaja për numrin 191 e dërgojnë Dardan Berishën dhe PDK-në në balotazh

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi ka qëndruar në Suharekë në mbështetje të kandidatit të PDK-së për kryetar të kësaj komune, Dardan...

Liridon Leci pritet të zyrtarizohet trajner i ri i Lirisë

Liridon Leci emërohet trajner i ri i Lirisë së Prizrenit

Kapiteni i Prizrenit pas fitores në Pejë – Brahaj: Ky është vetëm fillimi

Prizreni – Zemra historike dhe kulturore e Kosovës

Urim Zenelaj rikthehet te Prizreni

Gazzetta dello Sport: Zhegrova pritet të startojë për Juventusin nesër

Rahoveci 029 fiton miqësoren ndaj Tiranës

Largohet shtylla elektrike rreth 25 metra e lartë nga “Transiti i ri” në Prizren

Punime në rrugën “Agim Shala”, të enjten bllokohet përkohësisht Transiti i Ri në Prizren

Plagoset një i mitur në Kijevë të Malishevës

Komuna e Prizrenit publikon listën e përfituesve të druve të zjarrit dhe pakove ushqimore

Në Malishevë u shënua 27-vjetori i Masakrës së Gollubovcit

Fillojnë punimet për shtegun e këmbësorëve drejt Kalasë së Prizrenit

Dhunohet një grua në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne