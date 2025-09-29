Albian Hajdari zgjodhi Kosovën – qendërmbrojtësi i Hoffenheim-it bashkohet me Dardanët

Federata e Futbollit e Kosovës njofton me kënaqësi se qendërmbrojtësi i Hoffenheim-it, Albian Hajdari, ka marrë vendimin për të përfaqësuar Kosovën në arenën ndërkombëtare, raporton PrizrenPress.
I lindur dhe i formuar në futbollin zviceran, Hajdari ka një karrierë premtuese në Bundesliga, ndërsa tashmë ka zgjedhur të veshë fanellën e Kombëtares së Kosovës.
“Kombëtarja e Kosovës ka fituar një zemër të re në fushë dhe një muri të ri në mbrojtje. Albiani iu bashkua rrënjëve të tij, duke u kthyer në shtëpinë e tij, Kosovën. Vendimi i tij është një mesazh i qartë: Kosova është foleja e ngrohtë dhe zemra gjithmonë rreh më fort për atdheun”, thuhet në njoftimin e FFK-së.
Ky hap është pritur me entuziazëm nga tifozët dardanë, të cilët e konsiderojnë ardhjen e Hajdarit si një forcim të madh për mbrojtjen e ekipit kombëtar./PrizrenPress.com
