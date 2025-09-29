13.7 C
Prizren
E hënë, 29 Shtator, 2025
Ylli përforcohet me Larry Thomas-in

KB Golden Eagle Ylli njofton me kënaqësi se Larry Thomas është lojtari më i ri që i bashkohet skuadrës suharekase, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, klubi shpreh besimin se energji, pasion dhe përvoja e tij do të jenë shtysë për të arritur rezultate të shkëlqyera dhe për të shkruar kapituj të rinj suksesi në historinë e ekipit.

Lojtari i ri pritet të kontribuojë në sezonin e ardhshëm dhe të forcojë linjat e ekipit, duke sjellë aftësi dhe eksperiencë në parket./PrizrenPress.com

Arrestohet hajni “famëkeq” i motoçikletave në Prizren

Drini i Bardhë rikthehet në Gjonaj

Pas miratimit nga Federata e Futbollit të Kosovës, skuadra e Drinit të Bardhë do të luajë ndeshjet si vendas në fushën sintetike të Gjonajt...
Muharremaj: Do të ketë transport urban në Suharekë, QKMF, shkollë e çerdhe

Bali Muharremaj, kandidati i AAK-së edhe për një mandat në Komunën e Suharekës, ka prezantuar planprogramin e tij për katër vitet e ardhshme. Ai ka...

67 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Liridon Leci pritet të zyrtarizohet trajner i ri i Lirisë

Albian Hajdari zgjodhi Kosovën – qendërmbrojtësi i Hoffenheim-it bashkohet me Dardanët

Policia e Kosovës organizon sesion sensibilizues me nënat për parandalimin e ekstremizmit në Prizren

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

Në Malishevë u shënua 27-vjetori i Masakrës së Gollubovcit

Totaj: E rikthyem Grantin e Performancës pas shumë vitesh si rezultat i punës

Arrestohet hajni “famëkeq” i motoçikletave në Prizren

Heroi pa varr

Pas dështimit të Kuvendit, Haxhillari: Buxheti nuk është për qytetarët, por për klientelën politike

Gazzetta dello Sport: Zhegrova pritet të startojë për Juventusin nesër

Ballkani fiton bindshëm në Lipjan, afrohet me kreun

Vdes një punëtor 50-vjeçar në një fabrikë në Suharekë

Dy persona kapen në flagrancë duke tentuar të vjedhin tri tyrbe në Rahovec

