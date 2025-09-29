14.1 C
Prizren
E hënë, 29 Shtator, 2025
type here...

FokusSiguri

Vetaksidentohet vetura e KFOR-it në Astrazup të Malishevës

By admin

Një veturë e KFOR-it është vetaksidentuar në dalje të fshatit Astrazup të Malishevës.

Drejtori i Policisë rajonale në Gjakovë, Lumni Graishta, ka konfirmuar aksidentin.

“Në dalje të fshatit Astrazup të komunës së Malishevës, në drejtim të Rahovecit, është vetëaksidentuar një veturë e KFOR-it”, tha Graishta.

“Në veturë ishin dy persona, derisa nuk ka të lënduar”.

“Njësitet e trafikut nga rajoni i Gjakovës janë në vend të ngjarjes dhe janë duke u hetuar rastin”, përfundoi Graishta. /Telegrafi/

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Donacion për “Hendikos”-in nga afaristi Tefik Tarashaj

Më Shumë

Fokus

Bashkimi trondit Evropën: Fitore historike në Prizren 

KB Bashkimi ka shkruar histori në FIBA Europe Cup duke mposhtur gjigantin polak Anwil me rezultat 80:75, në një atmosferë elektrizuese në palestrën “Sezai...
Kulture

Zambaku i Prizrenit, festival i këngës qytetare që ruan traditën muzikore

Festivali i këngës qytetare “Zambaku i Prizrenit”, i themeluar në vitin 1986 në qytetin e Prizrenit, kryeqendra kulturore dhe historike e Kosovës, prej dekadash...

Prizreni – Zemra historike dhe kulturore e Kosovës

Rektori Alishani zgjidhet kryesues i Konferencës së Rektorëve

Sot zbulohet lapidari i dëshmorit të kombit Ilaz Javori në Llazicë

Prizren: Vidhet motoçikleta, policia e gjen dhe ia kthen pronarit

Urim Zenelaj rikthehet te Prizreni

Artan Abrashi viziton fermën “Zogu” në Tupec, premton mbështetje për sektorin prodhues dhe shpezëtarinë

Gzim Hasi emërohet trajner i ekipit U19 të Prizrenit

Sonte hapet edicioni i 36-të i Festivalit “Zambaku i Prizrenit”

Muharremaj: Gratë e Suharekës kanë dëshmuar se përfaqësimi i tyre në institucione nuk është vetëm një numër, por vlerë e veçantë për shoqërinë

Kompania e Tarashajt ndihmon Shoqatën “Jetimat e Ballkanit”

Ngritet aktakuzë ndaj personit që vodhi mbi 3 kg ari në një argjendari në Prizren

Artan Abrashi tregon vendimin e parë që do të marrë në rast se zgjidhet kryetar i Prizrenit

Totaj dhe Levent Bush së bashku takojnë bizneset e “Jeni Mahallës” në Prizren

Prizren, nisin punimet për heqjen e shtyllës elektrike në Transit të Ri

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne