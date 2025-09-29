13 C
Prizren
E hënë, 29 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Javë me ndryshime drastike të motit: Ulje e temperaturave – në male edhe borë

By admin

Menaxheri i departamentit meteorologjik në KANS, Sherif Gosalci përmes një postimi në Facebook ka paralajmëruar se kjo gjatë do të jetë me ndryshime drastike të motit, ku do të ketë ulje të temperaturave dhe sipas tij, në male edhe borë.

Sipas Gosalcit, do të ketë reshje të shumta të shiut dhe ulje të temperaturave deri në 2 gradë Celsius, në zonat e ulëta të vendit nga mesi i javës.

“Kjo javë e ndrrimit të muajve, do të filloj me ndryshime drastike të motit, e karakterizuar me reshje të shumta të shiut dhe ulje të temperaturave madje deri në 2°C, në zonat e ulëta të vendit nga mesi i javës”.

“Reshje të sqotës dhe borës priten në viset deri në 800m mbi nivelin e detit, ndërsa në këto zona nuk përjashtohet edhe krijimi i shtresave të theksuara të borës. Erërat veriore dhe të furishme që priten të enjten dhe të premten do të krijojnë ndjesinë e kushteve meteorologjike tipike që zakonisht ndodhin në dimër”, thuhet tutje në njoftimin e tij.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vetaksidentohet vetura e KFOR-it në Astrazup të Malishevës
Next article
I dyshuari për gjashtë vjedhje në Prizren ndalohet në Aeroportin ‘Adem Jashari’ gjatë tentativës për arratisje

Më Shumë

Kulture

Aspekte të rezistencës antikomuniste në Shqipëri në vitet ‘50 nën prizmin e dokumenteve të CIA-s

Enver Sulaj Mbetja e Shqipërisë nën kampin e kuq, pas LDB-së, megjithë përpjekjen e forcave nacionaliste për një Shqipëri me perëndimin, përbën një zhvillim dramatik...
Sport

Drini i Bardhë rikthehet në Gjonaj

Pas miratimit nga Federata e Futbollit të Kosovës, skuadra e Drinit të Bardhë do të luajë ndeshjet si vendas në fushën sintetike të Gjonajt...

Gazzetta dello Sport: Zhegrova pritet të startojë për Juventusin nesër

Vjollca Kuzhnini falënderon qytetarët për pjesëmarrjen në tubimin elektoral

Sot në Prizren, Bashkimi shkruan historinë në FIBA Europe Cup

Artan Abrashi viziton fermën “Zogu” në Tupec, premton mbështetje për sektorin prodhues dhe shpezëtarinë

Memli Krasniqi në Suharekë: Votat tuaja për numrin 191 e dërgojnë Dardan Berishën dhe PDK-në në balotazh

Gzim Hasi emërohet trajner i ekipit U19 të Prizrenit

Vdes një punëtor 50-vjeçar në një fabrikë në Suharekë

Komuna e Prizrenit publikon listën e përfituesve të druve të zjarrit dhe pakove ushqimore

Automjete ushtarake shihen duke hyrë në Prizren, transportohen me kamionë nga Turqia

Albian Hajdari zgjodhi Kosovën – qendërmbrojtësi i Hoffenheim-it bashkohet me Dardanët

Aksident i rëndë në rrugën Suharekë–Shtime, një i vdekur dhe dy të lënduar

Sot në Dragash mbahet Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë

Totaj dhe Levent Bush së bashku takojnë bizneset e “Jeni Mahallës” në Prizren

Konfirmohet sëmundja e murtajës së deleve në Landovicë të Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne