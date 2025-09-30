17.7 C
Prizren
E martë, 30 Shtator, 2025
Latifi para banorëve të Dejnit: Jemi opsioni më serioz, që premton, analizon e zbaton

Kryetari aktual i Rahovecit, Smajl Latifi i cili po rikandidon edhe për një mandat qeverisës, ka takuar banorët e Dejnit.

 

Latifi para të pranoshmëve tha se është opsioni më serioz, që premton, analizon e zbaton.

“Dejnit ia dhamë fjalën që do ta mbajmë për punët e shumta që do t’i bëjmë, e na e dha fjalën për mbështetje më 12 tetor, konceptit tonë e kandidatit tonë për Kuvendin e Komunës, Afrim Berisha.

 

Jemi opsioni më serioz, që premton, analizon e zbaton. Me ne Puna Nuk Ndalet. #174”, ka njoftuar Smajl Latifi.

