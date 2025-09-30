17.7 C
Prizren
E martë, 30 Shtator, 2025
Fokus

Abdixhiku në Dragash: Ne qeverisim me duar të pastra, pa afera korruptive

By admin

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) Lumir Abdixhiku është shprehur i bindur që kandidati i LDK-së për kryetar të Dragashit, Bexhet Xheladini, do ta fitojë edhe një mandat në krye të kësaj komune. 

Kjo sipas Abdixhikut, pasi Xheladini është një kryetar shembull.

“Me votën për të, ju nuk na dhatë vetëm fitoren. Ju na dhatë dhe mundësinë dhe nderin e madh për ta udhëhequr këtë komunë. Dhe sot, teksa shikojmë katër vite më pas, jam i bindur më shumë se kurrë se ne nuk e zhgënjyem këtë besim të marrë. Sepse çdo premtim që e bëmë, e kthyem në punë. Çdo projekt që e nisëm, e çuam përpara. Çdo fjalë që e dhamë, e mbajtëm”, ka shkruar Abdixhiku në Facebook, ku ka bashkëngjitur edhe disa fotografi një një tubim i mbajtur të hënën në Dragash.
Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që ta votojnë Xheladinin.

“Katër vite më pas, ne vijmë sot para jush me faqe të bardhë, me rezultate konkrete, me punë të prekshme që secili prej jush e sheh në përditshmërinë e vet. Vijmë dhe me thirrje për të vazhduar një rrugëtim impresiv; me duar të pastra, pa afera korruptive, e me projekte kapitale që kjo komunë nuk i ka parë asnjëherë më parë. Doktori edhe katër!”, ka shkruar Abdixhiku.

 

Deponohen para false në një bankë të Prizrenit

