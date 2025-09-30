19.6 C
Disa fshatra të Prizrenit nesër mbesin pa ujë të pijshëm

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se më datë 1 tetor 2025, nga ora 09:00 deri në 18:00, disa fshatra të Prizrenit do të mbesin pa ujë të pijshëm për shkak të një defekti teknik.

“Më 01.10.2025, nga ora 09:00 – 18:00, për shkak të një defekti në gypin transportues Ø300 mm tek Burimi në Sozi – Nashec, do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm në këto zona: Planej, Gorozhup, Mile, Mazrek, Gjonaj dhe Kojush. Ekipet tona janë në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit. Pas përfundimit të punimeve, furnizimi i rregullt me ujë do të rikthehet menjëherë. Ju faleminderit për mirëkuptimin!”, thuhet në njoftimin e kompanisë./PrizrenPress.com

Vendos Gjykata Kushtetuese: Kuvendi nuk është konstituuar pa zgjedhjen e një Nënkryteari serb, 12 ditë afat
Dy ngjarje kulturore në Prizren, me shije të hidhur!

