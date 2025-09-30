13.1 C
Prizren
E martë, 30 Shtator, 2025
type here...

FokusKulture

Tetori në Teatrin e Prizrenit: Komedi, drama, stand-up dhe hapja e Showcase-it me “Inhuman”

By admin

Tetori në Teatrin e Qytetit “Bekim Fehmiu” në Prizren premton një atmosferë të gjallë dhe të shumëllojshme artistike. Repertori i këtij muaji sjell në skenë komedi që ndezin sallën me të qeshura, drama që prekin shpirtin, performanca të dansit kontemporan plot energji, si dhe stand-up që trajton përditshmërinë me humor, raporton PrizrenPress.

Veçantia e këtij tetori është se Teatri i Prizrenit do të jetë nikoqir i Showcase-it të Teatrit të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, një ngjarje rajonale e rëndësishme e organizuar nga Qendra Multimedia. Hapja do të bëhet me shfaqjen “Inhuman”, që pritet të tërheqë vëmendjen e publikut dhe mysafirëve.

“Ky tetor do të pulsojë me art, energji dhe përjetime të veçanta për publikun tonë. Jemi të nderuar që këtë vit presim edhe artistë e teatro nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut në kuadër të Showcase-it”, thuhet në njoftimin e Teatrit./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Dy ngjarje kulturore në Prizren, me shije të hidhur!
Next article
Kufiri që ndau vajzën pesëvjeçare nga nëna e saj dhe takimi pas 42 vitesh

Më Shumë

Kulture

Zambaku i Prizrenit, festival i këngës qytetare që ruan traditën muzikore

Festivali i këngës qytetare “Zambaku i Prizrenit”, i themeluar në vitin 1986 në qytetin e Prizrenit, kryeqendra kulturore dhe historike e Kosovës, prej dekadash...
Fokus

Abdixhiku nga Prizreni: Qytetarët kërkojnë shpresë, zhvillim dhe orientim euro-atlantik

Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka thënë se Prizreni dha një mesazh të qartë gjatë takimit të mbajtur me qytetarët, duke treguar mbështetje për...

Prizreni gati për takimin letrar “Prizreni – Poezia – Tetova”

Deponohen para false në një bankë të Prizrenit

Latifi para banorëve të Dejnit: Jemi opsioni më serioz, që premton, analizon e zbaton

Universiteti i Prizrenit vlerësohet me Çertifikatën e Cilësisë për kontributin në arsimin e lartë dhe ndërkombëtarizim

Abdixhiku në Dragash: Ne qeverisim me duar të pastra, pa afera korruptive

Sot në Dragash mbahet Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë

Po bënin gara shpejtësie, policia gjobit dy shoferë në Rahovec

Malisheva përmbys gjithçka në Skenderaj – nga 3:1 në 3:4 ndaj Drenicës

Artan Abrashi viziton fermën “Zogu” në Tupec, premton mbështetje për sektorin prodhues dhe shpezëtarinë

Arrestohet një person për kanosje ndaj policit në Rahovec

Donacion për “Hendikos”-in nga afaristi Tefik Tarashaj

“InHUMAN” rikthehet në Prizren – Repriza e parë nesër

Liria e Prizrenit ndahet me Klodian Duron

Vdes një punëtor 50-vjeçar në një fabrikë në Suharekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne