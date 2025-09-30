Malisheva nderon dëshmorin Dr. Shpëtim Robaj në 27-vjetorin e rënies

Sot u përkujtua 27-vjetori i rënies së Dr. Shpëtim Robaj, mjekut dhe dëshmorit që dha jetën për lirinë e vendit, raporton PrizrenPress.
Dr. Robaj, i njohur për përkushtimin e tij në shërimin e jetëve, është nderuar me emrin e tij që mban Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Malishevë. Ceremonia solli në pah kontributin dhe sakrificën e tij për kombin, duke u bërë një shembull i përjetshëm për komunitetin.
Emri dhe veprat e Dr. Shpëtim Robaj do të jetojnë përjetë në kujtesën dhe zemrat e popullit. Lavdi dëshmorit dhe gjithë dëshmorëve të kombit!/PrizrenPress.com
Marketing
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/