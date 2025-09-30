13.1 C
Prizren
E martë, 30 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Malisheva nderon dëshmorin Dr. Shpëtim Robaj në 27-vjetorin e rënies

By admin

Sot u përkujtua 27-vjetori i rënies së Dr. Shpëtim Robaj, mjekut dhe dëshmorit që dha jetën për lirinë e vendit, raporton PrizrenPress.

Dr. Robaj, i njohur për përkushtimin e tij në shërimin e jetëve, është nderuar me emrin e tij që mban Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Malishevë. Ceremonia solli në pah kontributin dhe sakrificën e tij për kombin, duke u bërë një shembull i përjetshëm për komunitetin.

Emri dhe veprat e Dr. Shpëtim Robaj do të jetojnë përjetë në kujtesën dhe zemrat e popullit. Lavdi dëshmorit dhe gjithë dëshmorëve të kombit!/PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kufiri që ndau vajzën pesëvjeçare nga nëna e saj dhe takimi pas 42 vitesh
Next article
Autorsia e projektit të ‘Shatërvan”-it përplas Totajn dhe Haskukën

Më Shumë

Lajme

Shtetasja gjermane gjendet pa shenja jete në një hotel në Prizren

Një shtetase gjermane është gjetur pa shenja jete në një hotel në Prizren. Më 28.09.2025, rreth orës 08:00, policia është njoftuar nga Qendra e Urgjencës...
Lajme

Duda Balje krah Abdixhikut në tubimin e LDK-së në Dragash

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Duda Balje, ka dalë në përkrahje të kandidatit të LDK-së në Dragash, Bexhet Xheladini. Deputeta Balje ishte pjesë e tubimit...

Arrestohet hajni “famëkeq” i motoçikletave në Prizren

Policia e Kosovës organizon sesion sensibilizues me nënat për parandalimin e ekstremizmit në Prizren

67 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Në Prizren u promovuan librat “Ngat teje” dhe “Gravurë n’Lkurë” të autores Asja Mulgeci

Malisheva fiton me përmbysje

Vjollca Kuzhnini, kandidatja e AAK-së për Kuvendin e Prizrenit, zhvilloi aktivitete në kuadër të fushatës zgjedhore

Arrestohen dy persona për vdekjen e 50-vjeçarit në vendin e punës në Suharekë

Futbolli i zemrës zbarkon në Prizren

Prizreni gati për takimin letrar “Prizreni – Poezia – Tetova”

Memli Krasniqi në Suharekë: Votat tuaja për numrin 191 e dërgojnë Dardan Berishën dhe PDK-në në balotazh

Kompania e Tarashajt ndihmon Shoqatën “Jetimat e Ballkanit”

Artan Abrashi tregon vendimin e parë që do të marrë në rast se zgjidhet kryetar i Prizrenit

Dragashi promovon prodhimet vendore për fuqizim i ekonomisë familjare

Abdixhiku në Dragash: Ne qeverisim me duar të pastra, pa afera korruptive

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne