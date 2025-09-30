13.1 C
Prizren
E martë, 30 Shtator, 2025
Autorsia e projektit të ‘Shatërvan”-it përplas Totajn dhe Haskukën

By admin

Autorsia e projektit të rregullimit të ‘Shatërvanit’ në Prizren ka ndezur një debat të ashpër mes kryetarit aktual të Komunës, Shaqir Totaj, dhe ish-kryetarit Mytaher Haskuka.

Ata po pretendojnë se janë meritor për transformimin e një prej pikave më ikonike të qytetit, duke publikuar deklarata dhe krahasime publike.

Ish-kryetari Haskuka ka deklaruar se punimet në ‘Shatërvan’ kishin nisur gjatë mandatit të tij, por nuk u përfunduan për shkak të pandemisë COVID-19. Ai theksoi se infrastruktura e kabllove nëntokësore ishte vendosur në atë periudhë dhe se këtë e dinë mirë qytetarët, sidomos pronarët e lokaleve në zonë.


“Projekti i ‘Shatërvanit’ është projekti im. Ne kemi filluar të vendosim gypat për kabllot nëntokësore dhe këtë e dinë të gjithë qytetarët”, ka  thënë Haskuka për Radio Sharrin, duke kritikuar mënyrën se si Totaj po e paraqet projektin si arritje personale pa përmendur kontributin e mëparshëm institucional.

Sipas tij, edhe projekti i Rrethit Unazor ishte planifikuar dhe buxhetuar gjatë kohës së tij në krye të komunës.

Kryetari aktual i Prizrenit, Shaqir Totaj i ka reaguar  Haskukës. Ai ka publikuar një fotografi krahasuese në rrjetet sociale.

“E dëgjova këto ditë ish-kryetarin Haskuka që tha se projekti i Shadërvanit është meritë e tij! Ja një krahasim i shkurtër si dallojnë dy qeverisjet tona: Si dita me natën!”, shkruan Totaj.  Kryetari Totaj ka prezantuar përfundimin e punimeve në Shatërvan si një nga arritjet kryesore të mandatit të tij, duke e cilësuar transformimin e zonës si dëshmi të efikasitetit të qeverisjes aktuale./PrizrenPress.com/

Mund të jetë një imazh i 4 persona dhe teksti që thotë "Qeverisja Totaj Haskuka, si dita me natën! Viti 2019 Viti 2025 PDK 191 PRIZRENI SHAQIR n? PUNE TOTA +4"

Malisheva nderon dëshmorin Dr. Shpëtim Robaj në 27-vjetorin e rënies
Rahoveci 29 prezanton fanellat zyrtare të sezonit 2025/26

