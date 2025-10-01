15.1 C
Prizren
E mërkurë, 1 Tetor, 2025
Lirohet nga masa e paraburgimit kolonel Nexhmi Krasniqi

By admin

Gjykata Themelore në Prizren ka marrë sot aktvendim për ndërprerjen e masës së paraburgimit ndaj Kolonel Nexhmi Krasniqit dhe tre të arrestuarve të tjerë, të cilët po ndiqen penalisht për veprën penale “Detyrimi”.

Me këtë vendim, gjykata ka caktuar masën e arrestit shtëpiak për të gjithë të dyshuarit.

Lajmin e ka konfirmuar për Gazetën Sinjali avokati i Kolonelit Krasniqi, Besnik R. Berisha, i cili tha se vendimi është marrë sot nga Gjykata.

Bashkimi kërkon kualifikimin në FIBA Europe Cup 
Ndalohen pajisje elektronike të padeklaruara në Vërmicë

