Ndalohen pajisje elektronike të padeklaruara në Vërmicë

By admin

Zyrtarët doganorë në pikëkalimin kufitar të Vërmicës kanë zbuluar dhe ndaluar përkohësisht një sasi të konsiderueshme të pajisjeve elektronike të përdorura, të cilat po tentohej të futeshin në territorin e Republikës së Kosovës pa u deklaruar në mënyrë të rregullt doganore, raporton PrizrenPress.

Sipas Doganës së Kosovës, pajisjet e ndaluara përfshijnë laptopë, telefona mobilë, tabletë, pajisje fotografike, dëgjuese dhe orë dore, të gjitha pa dokumentacionin përkatës.

Pas evidentimit të shkeljes, mallrat janë ndaluar përkohësisht dhe ndaj personit përgjegjës është iniciuar procedurë për kundërvajtje doganore, në bazë të nenit 244 të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës (KDAK).

Dogana ka theksuar se mbetet e përkushtuar në luftimin e kontrabandës, mbrojtjen e tregut të brendshëm dhe respektimin e ligjshmërisë në qarkullimin ndërkufitar të mallrave./PrizrenPress.com

