Prizren
E mërkurë, 1 Tetor, 2025
KBF Bashkimi emëron trajner të ri, malazezin Vladan Radoviç

By admin

Kampioni aktual i basketbollit kosovar femëror, KBF Bashkimi, ka zyrtarizuar emërimin e trajnerit të ri, malazezit Vladan Radoviç, raporton PrizrenPress.

Radoviç ka një eksperiencë të gjatë në basketbollin e Malit të Zi, duke drejtuar për vite me radhë ekipin e Buduçnostit të Podgoricës, ndërsa në edicionin e fundit ishte pjesë e ekipit kryeqytetas kosovar, KBF Prishtina. Ai vjen për të marrë drejtimin e Bashkimit pas largimit të trajnerit Viktor Kovaç, i cili ka udhëhequr skuadrën gjatë periudhës më të suksesshme në historinë e klubit.

Përveç ndryshimeve në stafin teknik, nga Bashkimi këtë sezon janë larguar edhe dyshja vendore Arbnore Përçuku dhe Diedona Halitaj./PrizrenPress.com

https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Emocione dhe histori në Gjonaj: Drini i Bardhë debuton me barazim
Spitali i Prizrenit ndriçohet rozë për ndërgjegjësimin mbi kancerin e gjirit

