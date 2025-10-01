14 C
Prizren
E mërkurë, 1 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Memli Krasniqi dhe Shaqir Totaj përurojnë stadiumin në Gjonaj: Ky model i qeverisjes duhet të vazhdojë

By admin

Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, bashkë me kryetarin e Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj në 50-vjetorin e themelimit të klubit “Drini i Bardhë”, sot në Gjonaj kanë përuruar stadiumin e ri të futbollit.

Krasniqi e ka cilësuar këtë si një hap historik për sportin, rininë dhe komunitetin e Prizrenit, duke thënë se me Shaqën, Prizreni ecën përpara.

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

“Stadiumi do t’i japë klubit hasjan dhe të rinjve të kësaj ane mundësinë të zhvillojnë ndeshje vendëse në kushte moderne, me dinjitet dhe me perspektivë të re për sportin lokal. Ky investim është një dëshmi konkrete e vizionit dhe përkushtimit të Kryetarit Shaqir Totaj për të sjellë zhvillim në çdo fushë, nga infrastruktura, te sporti e rinia. Dhe ky është modeli i qeverisjes që duhet të vazhdojë”, ka shkruar Krasniqi në Facebook.

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Aktakuzë ndaj 6 të dyshuarve për fajde në vlerë prej 1.4 milion euro – kërkohet kthimi i 21 banesave dhe lokaleve afariste
Next article
Emocione dhe histori në Gjonaj: Drini i Bardhë debuton me barazim

Më Shumë

Lajme

Automjete ushtarake shihen duke hyrë në Prizren, transportohen me kamionë nga Turqia

Në një video të siguruar nga Gazeta Express, nga Prizreni, janë parë disa kamionë që transportojnë makineri ushtarake. Makineria ushtarake që është transportuar është parë...
Lajme

Disa fshatra të Prizrenit nesër mbesin pa ujë të pijshëm

Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Hidroregjioni Jugor" ka njoftuar se më datë 1 tetor 2025, nga ora 09:00 deri në 18:00, disa fshatra të Prizrenit...

Vendos Gjykata Kushtetuese: Kuvendi nuk është konstituuar pa zgjedhjen e një Nënkryteari serb, 12 ditë afat

Vdes një punëtor 50-vjeçar në një fabrikë në Suharekë

Heroi pa varr

Nuk ka kuorum, dështon seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Prizrenit për buxhetin

Dy ngjarje kulturore në Prizren, me shije të hidhur!

Artan Abrashi tregon vendimin e parë që do të marrë në rast se zgjidhet kryetar i Prizrenit

Dy persona kapen në flagrancë duke tentuar të vjedhin tri tyrbe në Rahovec

“InHUMAN” rikthehet në Prizren – Repriza e parë nesër

Konfirmohet sëmundja e murtajës së deleve në Landovicë të Prizrenit

Aktakuzë ndaj 6 të dyshuarve për fajde në vlerë prej 1.4 milion euro – kërkohet kthimi i 21 banesave dhe lokaleve afariste

Vdekja e punëtorit në Suharekë/ Arrestohen dy persona

Shtetasja gjermane gjendet pa shenja jete në një hotel në Prizren

Ballkani fiton derbin ndaj Dritës

Totaj dhe Levent Bush së bashku takojnë bizneset e “Jeni Mahallës” në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne