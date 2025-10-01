Emocione dhe histori në Gjonaj: Drini i Bardhë debuton me barazim

Drini i Bardhë ka shkruar një kapitull të ri në historinë e tij, duke zhvilluar për herë të parë ndeshjen si vendas në fushën sintetike të Gjonajt të Hasit, raporton PrizrenPress.
Rikthimi i ekipit në këtë terren, pas miratimit të Federatës së Futbollit të Kosovës, u prit me entuziazëm të madh nga tifozët, të cilët mbushën tribunat dhe krijuan një atmosferë festive.
Në javën e shtatë të kampionatit, Drini i Bardhë ndau pikët me Vllazninë e Pozheranit, duke siguruar një barazim (1:1) që shënon debutimin historik të ekipit në shtëpinë e re.
Lojtarët treguan vendosmëri dhe shpirt gare, ndërsa mbështetja e vazhdueshme nga tifozët ishte një shtysë e madhe gjatë gjithë ndeshjes./PrizrenPress.com
