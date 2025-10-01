14 C
Prizren
E mërkurë, 1 Tetor, 2025
“Vrapuesja e Prizrenit” kthehet në qytet pas shekujsh

admin

Rrethi i Bazhdarhanës u hijeshua sot me përurimin e monumentit “Vrapuesja e Prizrenit”, një artefakt i rrallë që u zbulua në rajonin e Prizrenit dhe është ruajtur për dekada në Muzeun Britanik të Londrës, raporton PrizrenPress.

Ky monument përfaqëson identitetin unik të qytetit dhe është një vazhdimësi e ruajtjes së trashëgimisë historike të Prizrenit.

“Vrapuesja e Prizrenit” daton nga fillimi i shekullit V para Krishtit dhe konsiderohet ndër veprat më të bukura të skulpturës së imët në Gadishullin Ilir.

Vendosja e monumentit në hapësirën e Rrethit të Bazhdarhanës në Prizren synon të rikthejë vëmendjen ndaj trashëgimisë kulturore të qytetit dhe të ofrojë një simbol frymëzues për qytetarët dhe vizitorët./PrizrenPress.com

Ndalohen pajisje elektronike të padeklaruara në Vërmicë
Pezullohet marrëveshja pa kontrolle në kufirin Kosovë-Shqipëri

