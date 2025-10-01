9.6 C
Prizren
E enjte, 2 Tetor, 2025
type here...

FokusSport

Bashkimi përfundon aventurën në FIBA Europe Cup

By admin

Bashkimi i Prizrenit ka mbyllur aventurën e saj në FIBA Europe Cup pas sfidës kthyese ndaj Anwil W. Rezultati i ndeshjes ishte 93:71, një humbje që nuk mjaftoi për të kaluar në fazën tjetër, raporton PrizrenPress.

Megjithatë, ekipi luftoi deri në sekondën e fundit, duke treguar karakter dhe përkushtim në çdo moment të ndeshjes. Falënderimet më të mëdha shkojnë për tifozët besnikë të Bashkimit, të cilët mbështetën skuadrën në çdo ndeshje dhe krijuan një atmosferë të jashtëzakonshme për lojtarët.

“Luftuam deri në fund, por nuk mjaftoi. Jemi krenarë për skuadrën tonë dhe mirënjohës për tifozët që na qëndruan pranë,” shkruan klubi në njoftimin e tij./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Prezantohet drejtori i ri ekzekutiv dhe ekipi i ri drejtues i Spitalit të Prizrenit
Next article
Artan Abrashi: Fitorja e Lëvizjes në Prizren do të festohet në Krajk të Hasit

Më Shumë

Lajme

Konfirmohet sëmundja e murtajës së deleve në Landovicë të Prizrenit

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka bërë të ditur se pas kontrolleve të vazhdueshme në terren është konfirmuar prania e sëmundjes PPR (murtaja...
Fokus

Totaj: E rikthyem Grantin e Performancës pas shumë vitesh si rezultat i punës

Për herë të parë pas shumë vitesh, Komuna e Prizrenit ka arritur ta fitojë Grantin e Performancës, një nga mekanizmat më të rëndësishëm që...

Tetori në Teatrin e Prizrenit: Komedi, drama, stand-up dhe hapja e Showcase-it me “Inhuman”

Liria – Istogu, sot në Prizren nga ora 15:00

Në Prizren u promovuan librat “Ngat teje” dhe “Gravurë n’Lkurë” të autores Asja Mulgeci

Ballkani fiton derbin ndaj Dritës

Arrestohet një burrë në Prizren, iu gjet drogë

Sot fillon vaksinimi kundër gripit sezonal

Memli Krasniqi në Suharekë: Votat tuaja për numrin 191 e dërgojnë Dardan Berishën dhe PDK-në në balotazh

Driton Selmanaj takohet me Shoqatën “Esnaf” në Prizren: Ata janë zemra e gjallë e qytetit

Nuk ka kuorum, dështon seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Prizrenit për buxhetin

Largohet shtylla elektrike rreth 25 metra e lartë nga “Transiti i ri” në Prizren

Universiteti i Prizrenit vlerësohet me Çertifikatën e Cilësisë për kontributin në arsimin e lartë dhe ndërkombëtarizim

51 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Sonte hapet edicioni i 36-të i Festivalit “Zambaku i Prizrenit”

Aktakuzë ndaj 6 të dyshuarve për fajde në vlerë prej 1.4 milion euro – kërkohet kthimi i 21 banesave dhe lokaleve afariste

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne