Artan Abrashi: Fitorja e Lëvizjes në Prizren do të festohet në Krajk të Hasit

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka njoftuar se fitorja e mundshme e partisë do të festohet në Krajk të Hasit, së bashku me përkrahësit dhe qytetarët që e mbështesin.

“Fitorja e Lëvizjes në Prizren do të festohet në Krajk të Hasit, me njerëzit e përkushtuar që na japin forcë çdo ditë. Faleminderit për mbështetjen dhe besimin tuaj!”, tha Abrashi.

Ai e konsideron mbështetjen e qytetarëve si energjinë kryesore për realizimin e vizionit të tij për Prizrenin dhe për zhvillimin e projekteve të reja në komunë.

