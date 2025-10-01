Bashkimi bën histori, për herë të parë në fazën e grupeve të FIBA Europe Cup

Rrugëtimi evropian i Bashkimit nuk përfundon! Klubi prizrenas ka bërë historinë duke u kualifikuar për herë të parë në fazën e grupeve të FIBA Europe Cup, raporton PrizrenPress.
Pas ndeshjes kthyese ndaj Anwil W., ku skuadra luftoi deri në fund, erdhi lajmi i madh: Bashkimi është përzgjedhur mes tre klubeve që vazhdojnë garën si “lucky losers”, sipas rregullores së FIBA-s, ku kualifikimi përcaktohet nga diferenca më e vogël e humbjes.
“Rrugëtimi ynë në Evropë do të vazhdojë! Zyrtarisht jemi pjesë e grupeve të FIBA Europe Cup, për herë të parë në historinë e klubit!”, thuhet në njoftimin e klubit.
Ky është një sukses i madh për Bashkimin, për basketbollin prizrenas dhe për sportin kosovar në përgjithësi, duke shënuar një kapitull të ri të historisë së klubit më të vjetër në Kosovë./PrizrenPress.com
