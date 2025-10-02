7.3 C
Prizren
E enjte, 2 Tetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Policia sekuestron shtatë motoçikleta në afërsi të shkollave në Prizren

By admin

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren ka njoftuar se në kuadër të zbatimit të planit operativ “Siguria në shkolla”, ka intensifikuar aktivitetet parandaluese që nga fillimi i vitit shkollor, me qëllim të rritjes së sigurisë për nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit.

“Një ndër rreziqet e evidentuara është drejtimi i motoçikletave në afërsi të objekteve shkollore dhe në zona me frekuentim të lartë të nxënësve. Me qëllim të parandalimit të incidenteve dhe rritjes së sigurisë, patrullat policore të Stacionit Policor në Prizren kanë ndërmarrë kontrolle të rregullta ndaj drejtuesve të motoçikletave”, thuhet në njoftim

Sipas Policisë, gjatë këtyre kontrolleve, janë shqiptuar gjoba ndaj kundërvajtësve për shkelje të rregullave të trafikut, si dhe janë sekuestruar 7 motoçikleta, kryesisht për mungesë të regjistrimit adekuat dhe drejtim pa patentë shofer.

Previous article
Bashkimi bën histori, për herë të parë në fazën e grupeve të FIBA Europe Cup
Next article
Aksident i rëndë trafiku në Prizren – tre persona të lënduar, një i arrestuar

Më Shumë

Lajme

Arrestohen dy persona për vdekjen e 50-vjeçarit në vendin e punës në Suharekë

Një punëtor i fabrikës “NewBalkan” në Suharekë ka humbur jetën dje pasi që është lënduar aksidentalisht gjatë orarit të punës. Viktima me inicialet M.D., dyshohet...
Lajme

Spitali i Prizrenit ndriçohet rozë për ndërgjegjësimin mbi kancerin e gjirit

Në kuadër të muajit tetor, i njohur si Muaji i Ndërgjegjësimit për Kancerin e Gjirit, Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren...

Sonte hapet edicioni i 36-të i Festivalit “Zambaku i Prizrenit”

Artan Abrashi tregon vendimin e parë që do të marrë në rast se zgjidhet kryetar i Prizrenit

Policia sekuestron në Suharekë një Mercedes G63 me vlerë 160 mijë euro

Duda Balje krah Abdixhikut në tubimin e LDK-së në Dragash

Detaje nga aksidenti me fatalitet në Suharekë – u lënduan katër persona, ndalohet shoferi i veturës

Latifi para banorëve të Dejnit: Jemi opsioni më serioz, që premton, analizon e zbaton

Momenti historik i futbollit hasjan: Drini i Bardhë inauguron Fushën e Gjonajt këtë të mërkurë

Aktakuzë ndaj 6 të dyshuarve për fajde në vlerë prej 1.4 milion euro – kërkohet kthimi i 21 banesave dhe lokaleve afariste

Heroi pa varr

Memli Krasniqi në Suharekë: Votat tuaja për numrin 191 e dërgojnë Dardan Berishën dhe PDK-në në balotazh

Driton Selmanaj takohet me Shoqatën “Esnaf” në Prizren: Ata janë zemra e gjallë e qytetit

“Vrapuesja e Prizrenit” kthehet në qytet pas shekujsh

Policia e Trafikut në Prizren mban ligjërata për sigurinë rrugore në shkolla fillore

Sot fillon vaksinimi kundër gripit sezonal

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne