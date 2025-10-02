Aksident i rëndë në Rahovec – humb jetën drejtuesi i traktorit, një i arrestuar

Një aksident trafiku me fatalitet ka ndodhur pasditen e djeshme rreth orës 16:20 në fshatin Bërnjak të Rahovecit, ku janë përfshirë një veturë dhe një traktor.
Si pasojë e përplasjes, lëndime të rënda trupore ka pësuar drejtuesi i traktorit, i cili fillimisht ka marrë ndihmë mjekësore.
Megjithatë, rreth orës 22:54, Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK) ka njoftuar se viktima ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra.
Prokurori kompetent është njoftuar për rastin dhe me vendim të tij trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
Ndërkohë, drejtuesi i veturës i dyshuar për shkaktimin e aksidentit, është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje.
