7 C
Prizren
E enjte, 2 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Memli Krasniqi: Ma mirë për Malishevën është vetëm me Dr. Gëzimin

By admin

Memli Krasniqi: Ma mirë për Malishevën është vetëm me Dr. Gëzimin

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi ka qëndruar mbrëmë në Malishevë në mbështetje të kandidatit të PDK-së për këtë komunë, Dr. Gëzim Krasniqi.

Krasniqi ka thënë se Ma mirë për Malishevën është vetëm me Dr. Gëzimin kryetar.

“Kujt mundet me i besu ma shumë Malisheva dhe qytetari i saj se sa mjekut të dëshmuar për ta trajtuar Malishevën që po lëngon, një mjeku të vërtetë, një njeriu që ka shëruar me dije dhe me shpirt – Dr. Gëzim Krasniqit”, është shprehur lideri i PDK-së.

Kurse, kandidati i PDK-së për kryetar të Malishevës, Dr. Gëzim Krasniqi ka kërkuar mobilizimin e përkrahësve për të votuar PDK-në me numrin 191 më 12 tetor.

“Ju kërkoj mbështetje secilit. Ju kisha lutë që deri më 12 tetor, mos me lënë gurë pa lëvizë, mik, shok, dashamir, edhe ata që kanë dilema. Ne jemi për me marrë pushtet dhe me qenë të barabartë për krejt qytetarët e Malishevës”, ka thënë ai.

 

 

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?? ABI PLATINUM RESIDENCE ND?RTUAR me klag ? 1 i ? NIE SOE SDE SIE STOFE ???? STOPE STORE +383 +38349456999 49 456 999 STORE www.abiplatinum.com?"?

Previous article
Historia e biçikletës së vjedhur në Basel të Zvicrës: E dërguar me autobus në Prizren, e shitur në Tiranë dhe e konfiskuar po aty nga policia

Më Shumë

Fokus

Komuna e Prizrenit publikon listën e përfituesve të druve të zjarrit dhe pakove ushqimore

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim ka shpallur listat e përfituesve për dy kategori të mbështetjes sociale për vitin 2025: shpërndarjen e druve të...
Fokus

Arrestohet hajni “famëkeq” i motoçikletave në Prizren

Është arrestuar një 31-vjeçar nga fshati Zhur i Prizrenit, nën dyshimin se kishte vjedhur disa motoçikleta,   I dyshuari S.G., sipas policisë, ka kryer pesë raste...

Vjollca Kuzhnini falënderon qytetarët për pjesëmarrjen në tubimin elektoral

Vetaksidentohet vetura e KFOR-it në Astrazup të Malishevës

Albian Hajdari zgjodhi Kosovën – qendërmbrojtësi i Hoffenheim-it bashkohet me Dardanët

Arrestohen dy persona për vdekjen e 50-vjeçarit në vendin e punës në Suharekë

Vrasja pas përleshjes me qen në Prizren/Aktakuzë për të pandehurin E.B. nga Zhuri

Memli Krasniqi dhe Shaqir Totaj përurojnë stadiumin në Gjonaj: Ky model i qeverisjes duhet të vazhdojë

Shtetasja gjermane gjendet pa shenja jete në një hotel në Prizren

Automjete ushtarake shihen duke hyrë në Prizren, transportohen me kamionë nga Turqia

Komuna e Prizrenit hap konkurs për 32 infermierë

Urim Zenelaj rikthehet te Prizreni

Prizreni triumfon në Pejë – Bakaj: Test i kaluar me sukses

Dështon tentimi për intervenim emergjent në Kalanë e Prizrenit

Kufiri që ndau vajzën pesëvjeçare nga nëna e saj dhe takimi pas 42 vitesh

“Prizreni – Poezia – Tetova”: Poezia bashkoi krijuesit shqiptarë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne