5.3 C
Prizren
E enjte, 2 Tetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Dy qytetarë dorëzojnë mbi 1 mijë euro në stacionin policor në Rahovec

By admin

Më datë 1 tetor 2025, rreth orës 13:30, në Stacionin Policor në Rahovec janë paraqitur dy qytetarë, të cilët kishin gjetur një shumë të hollash në rrugën “Sheh Mihedini”, Rahovec.

Sipas një njoftimi bëhet e ditur se personi I.Sharku ka dorëzuar shumën prej 1000 euro, ndërsa personi H.Haxhimustafa ka dorëzuar shumën prej 950 euro, në total nga të dy qytetarët gjithsej janë dorëzuar 1,950 euro.

“Të hollat e dorëzuara më pas iu janë kthyer pronarit, i cili po ashtu ishte paraqitur në stacionin policor dhe kishte raportuar humbjen e tyre. Policia e Kosovës falënderon qytetarët për bashkëpunim dhe e vlerëson lartë gjestin e tyre human”, thuhet në njoftim.

Marketing

 

 

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?? ABI PLATINUM RESIDENCE ND?RTUAR me klag ? 1 i ? NIE SOE SDE SIE STOFE ???? STOPE STORE +383 +38349456999 49 456 999 STORE www.abiplatinum.com?"?

Previous article
Memli Krasniqi: Ma mirë për Malishevën është vetëm me Dr. Gëzimin
Next article
Prokuroria: “Kobra” veproi me dashje dhe në mënyrë të vrazhdë për të treguar forcën

Më Shumë

Lajme

Automjete ushtarake shihen duke hyrë në Prizren, transportohen me kamionë nga Turqia

Në një video të siguruar nga Gazeta Express, nga Prizreni, janë parë disa kamionë që transportojnë makineri ushtarake. Makineria ushtarake që është transportuar është parë...
Fokus

Prizreni – Zemra historike dhe kulturore e Kosovës

Prizreni, i njohur si “kryeqyteti i dytë i Kosovës”, është një qytet ku historia, kultura dhe natyra bashkohen në një peizazh të jashtëzakonshëm. I...

Abdixhiku nga Prizreni: Qytetarët kërkojnë shpresë, zhvillim dhe orientim euro-atlantik

Malisheva nderon dëshmorin Dr. Shpëtim Robaj në 27-vjetorin e rënies

Prokuroria: “Kobra” veproi me dashje dhe në mënyrë të vrazhdë për të treguar forcën

Donacion për “Hendikos”-in nga afaristi Tefik Tarashaj

Prizreni fiton sërish – me dopietën e Kryeziut

Komuna e Prizrenit publikon listën e përfituesve të druve të zjarrit dhe pakove ushqimore

Totaj dhe Levent Bush së bashku takojnë bizneset e “Jeni Mahallës” në Prizren

Historia e biçikletës së vjedhur në Basel të Zvicrës: E dërguar me autobus në Prizren, e shitur në Tiranë dhe e konfiskuar po aty...

Artan Abrashi: Fitorja e Lëvizjes në Prizren do të festohet në Krajk të Hasit

Heroi pa varr

Autorsia e projektit të ‘Shatërvan”-it përplas Totajn dhe Haskukën

Bashkimi kërkon kualifikimin në FIBA Europe Cup 

Aksident i rëndë në Rahovec – humb jetën drejtuesi i traktorit, një i arrestuar

Bashkimi bën histori, për herë të parë në fazën e grupeve të FIBA Europe Cup

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne