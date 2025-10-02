5.3 C
Prizren
E enjte, 2 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Komuna e Prizrenit hap thirrjen për subvencionim të qumështit, deleve dhe dhive

By admin

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Komunën e Prizrenit ka shpallur thirrjen për aplikim të fermerëve për përfitime nga dy projekte mbështetëse.

Sipas njoftimit, fermerët kanë mundësi të aplikojnë në kuadër të projektit “Subvencionimi i prodhimtarisë së qumështit”, si dhe në projektin “Subvencionimi i deleve dhe dhive”.

Qëllimi i këtyre subvencioneve është të mbështesë zhvillimin e sektorit blegtoral, të rrisë prodhimtarinë vendore dhe të ndihmojë fermerët në sigurimin e stabilitetit ekonomik përmes prodhimeve të tyre.

Thirrjet e detajuara me kriteret e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm janë publikuar në faqen zyrtare të Komunës së Prizrenit.

 

 

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?? ABI PLATINUM RESIDENCE ND?RTUAR me klag ? 1 i ? NIE SOE SDE SIE STOFE ???? STOPE STORE +383 +38349456999 49 456 999 STORE www.abiplatinum.com?"?

Previous article
Vizitë nga Zvicra: Delegacioni i Meyrin-it dhuron makineri për Malishevën
Next article
Limaj: Nisma Socialdemokrate garancia për qeverisje të përgjegjshme në Rahovec

Më Shumë

Sport

Albian Hajdari zgjodhi Kosovën – qendërmbrojtësi i Hoffenheim-it bashkohet me Dardanët

Federata e Futbollit e Kosovës njofton me kënaqësi se qendërmbrojtësi i Hoffenheim-it, Albian Hajdari, ka marrë vendimin për të përfaqësuar Kosovën në arenën ndërkombëtare,...
Kulture

Universiteti i Prizrenit vlerësohet me Çertifikatën e Cilësisë për kontributin në arsimin e lartë dhe ndërkombëtarizim

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren është nderuar me Çertifikatën e Cilësisë nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë dhe Agjencia Kosovare për Akreditim, si njohje për...

Artan Abrashi tregon vendimin e parë që do të marrë në rast se zgjidhet kryetar i Prizrenit

51 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Totaj dhe Levent Bush së bashku takojnë bizneset e “Jeni Mahallës” në Prizren

“Check-In Festival”, muzika elektronike dhe Rock “ndezin” kryeqytetin

Malisheva nderon dëshmorin Dr. Shpëtim Robaj në 27-vjetorin e rënies

Vetaksidentohet vetura e KFOR-it në Astrazup të Malishevës

Nisma Socialdemokrate kërkon mbështetje në lagjen ‘Kurillë’ të Prizrenit

Vizitë nga Zvicra: Delegacioni i Meyrin-it dhuron makineri për Malishevën

Arrestohet një burrë në Prizren, iu gjet drogë

Dy ngjarje kulturore në Prizren, me shije të hidhur!

KBF Bashkimi emëron trajner të ri, malazezin Vladan Radoviç

Sot fillon vaksinimi kundër gripit sezonal

Spitali i Prizrenit ndriçohet rozë për ndërgjegjësimin mbi kancerin e gjirit

Memli Krasniqi: Ma mirë për Malishevën është vetëm me Dr. Gëzimin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne