5.3 C
Prizren
E enjte, 2 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Limaj: Nisma Socialdemokrate garancia për qeverisje të përgjegjshme në Rahovec

By admin

Limaj theksoi se Rahoveci ka nevojë për njerëz punëtorë dhe me dëshirë për të rikthyer dinjitetin e punëtorit, vreshtarit dhe bujkut.

Ai siguroi se lista e NISMA Socialdemokrate do të qeverisë me përgjegjësi dhe transparencë, duke vënë qytetarin në qendër të vendimmarrjes dhe duke qenë zëri i halleve të tyre.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Komuna e Prizrenit hap thirrjen për subvencionim të qumështit, deleve dhe dhive
Next article
Jemerrio Jones, përforcimi i ri i Rahovecit 029

Më Shumë

Lajme

Aktakuzë ndaj 6 të dyshuarve për fajde në vlerë prej 1.4 milion euro – kërkohet kthimi i 21 banesave dhe lokaleve afariste

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë ndaj 6 personave të dyshuar për fajde në vlerë prej 1.4 milionë euro. L.M., B.K., L.A., Xh.K., D.G.,...
Lajme

67 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...

Vendos Gjykata Kushtetuese: Kuvendi nuk është konstituuar pa zgjedhjen e një Nënkryteari serb, 12 ditë afat

Lirohet nga masa e paraburgimit kolonel Nexhmi Krasniqi

Prokuroria: “Kobra” veproi me dashje dhe në mënyrë të vrazhdë për të treguar forcën

Rahoveci 29 prezanton fanellat zyrtare të sezonit 2025/26

KBF Bashkimi emëron trajner të ri, malazezin Vladan Radoviç

Ndalohen pajisje elektronike të padeklaruara në Vërmicë

Arrestohet një person për kanosje ndaj policit në Rahovec

Detaje nga aksidenti me fatalitet në Suharekë – u lënduan katër persona, ndalohet shoferi i veturës

Sot zbulohet lapidari i dëshmorit të kombit Ilaz Javori në Llazicë

Sonte hapet edicioni i 36-të i Festivalit “Zambaku i Prizrenit”

Abdixhiku në Dragash: Ne qeverisim me duar të pastra, pa afera korruptive

Rrëfimi i Bekim Fehmiut pas xhirimeve të serialit të famshëm televiziv “Odisea” (1968)

Momenti historik i futbollit hasjan: Drini i Bardhë inauguron Fushën e Gjonajt këtë të mërkurë

“Ka ikë prej Prizrenit, u tutë” – Çeku i kundërpërgjigjet Totajt: Pse nuk po ballafaqohesh me Artan Abrashin?

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne